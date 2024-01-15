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Türkiye'de tedavi gören 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türkiye'de tedavi gören 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve Türkiye'ye getirilen 2 Filistinli, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Fadıla Daher ve Dına Akasha'nın cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye\'de tedavi gören 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
15.01.2024 - 22:51,
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Türkiye'de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 2 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 368 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Tedavi altına alındıkları Ankara Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde yaşamını yitiren kanser hastası Fadıla Daher ile yaralı olarak gelen Dına Akasha'nın cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Türkiye'de tedavi gören 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de tedavi gören 2 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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