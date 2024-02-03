Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri ağırladı
Mumyalanmış deniz canlılarını gören öğrenciler şaşkınlığını gizleyemedi
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler onlarca kilo ağırlığındaki mumyalanmış deniz canlılarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlılarının ücretsiz olarak sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, tatilin son gününde Kur'an Kursu öğrencilerini ağırladı. Ücretsiz olarak ziyaret edilen müzeyi gezen öğrenciler, onlarca kilo ağırlıktaki mumyalanmış balıkları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Müze gezisinde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı tarafından öğrencilere balıklar hakkında bilgi de verildi. Öğrenciler ziyaretlerinin ardından Marmara Denizi açıklarında yeni yakalanan kılıç balığını da görerek yakından inceleme imkanı buldu. Müze ziyareti sonrası öğrencilere kılıç balığı ikram edildi.
"Sadece filmlerde gördüm"
Müzeyi gezen öğrencilerden Denizhan Özcan, " Şaşırdım bayağı bir güzel. Daha önce böyle bir müze görmemiştim. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim" dedi. Yiğit Efe Aydın isimli bir diğer öğrenci ise şaşkınlığını ve korkuyu bir arada yaşadığını söyleyerek, " Okulda görmediğim birçok çeşitte var o yüzden çok şaşırdım birazda korktum açıkçası. Daha önce böyle görmemiştim sadece filmlerde gördüm hatta filmlerde görmediklerim de var. Arkadaşlarıma burayı söyleyeceğim" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenan Balcı ise, "Bazen korkuyorlar bazen şaşırıyorlar. Şanslarına devasa bir kılıç balığı denk geldi. Kesip onlara ekmek arası olarak ikram edeceğiz. Öğrencilere balık nedir, denizler ne demektir anlattık, gösterdik. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne giriş ücretsiz. Deniz çok önemli, balık çok önemli. Gelip müzede incelesinler balık çeşitlerini, görsünler. Denizlerimize sahip çıkalım, denizler tükenmeyen madenlerimiz. Balıklar çok faydalı anne sütü ile eşdeğer" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Son Dakika › Genel › Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri ağırladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?