Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi 3. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali'nde buluştu

Binlerce vatandaşın buluştuğu Araç Yayla Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen 3. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Birçok etkinliğin düzenlendiği festivale katılmak için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, hem karın tadını çıkarttı hem de gönüllerince eğlendi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde nu yıl üçüncüsü düzenlenen Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali başladı. Araç Kaymakamlığı ile Kastamonu Üniversitesi ve Araç Belediye Başkanlığı tarafından Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Gölcük ve Fındıklı Yaylalarında düzenlenen festival renkli görüntülere oluşturdu. Kar yağışı altında gerçekleştirilen festivalde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen binlerce ziyaretçi, çalan müzik eşliğinde hem gönüllerince eğlendi hem düzenlenen çeşitli yarışlarda eğlendi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş, araçlarıyla festival alanına hareket etti. Araç Belediye Başkanlığı ile Kastamonu Belediye Başkanlığı, festival alanına ücretsiz ring turlar düzenledi. Yiyecek ve içecek ünitelerinin de yer aldığı festival alanında ilk olarak Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen ve festival koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal tarafından festival ateşi yakıldı. Ardından Araç Belediyesi Halk Oyunları ekibi Sepetçioğlu oyununu sergiledi. Davul-zurnalarında yer aldığı festivalde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festival çerçevesinde off-road araçları gösteride bulundu. "DJ" performanslarıyla festivale katılan davetliler hem çiftetelli oynadı hem de halay çekerek gönüllerince eğlendi. Festival çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından kardan yapılan çeşitli iglo ve sanat eserleri de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yarın da devam edecek olan festivale katılan vatandaşlar, Gölcük ve Fındıklı Yaylalarında kamp yapma fırsatı bulacak. Festival boyunca meşale yürüyüşü, müzik ve eğlence, Kayak Milli Takımı gösterisi ve dağcılık faaliyetleri de gerçekleştirilecek.

"Kastamonu, turizmdeki potansiyelini bir türlü değerlendiremiyor"

Kastamonu'nun önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, "Daha önce görev yapmıştım, bu ikinci oluyor. Turizm potansiyeli açısından oldukça zengin olduğunu düşündüğümüz ancak nedense bir türlü potansiyelini değerlendiremeyen bir ilimiz. Baktığımız zaman kış turizminden deniz turizmine kadar, tarihi, tabiat ve inanç turizmine kadar büyük bir potansiyeli var. Fakat bu potansiyelini değerlendirebilmiş değil. Bu tür festivaller bu açıdan önemli. Bir memleketin marka haline gelebilmesi için bu imkanların mutlaka değerlendirilmesi lazım, bu yüzden Araç Yayla Kış Festivalini önemsiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Festival geleneksel hale gelecek"

Festivalin her geçen yıl daha çok ilgi görmeye başladığını kaydeden Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, "Bu yıl daha da güzelleştirdik ve kalabalık hale getirdik. Geçen yıl festival yapalım mı yoksa yapmayalım mı diye bir belirsizlik vardı. Eğer biz, bu festivali devam ettirirsek, bu geleneksel hale gelir. 5 yıl sonra bizler başka bir yerde olabiliriz, bize bir davetiye geldiğinde Araç'ın, Kastamonu'nun değeri diye mutlu oluruz dedik. Tahmin ediyorum, umut ettiğimiz gibi olacak. Festival geleneksel hale gelecek, belki de ulusal ve uluslararası çapta daha güzel festival olacak. Araçımızın tanıtılması gereken bir sürü yaylası, bir sürü doğa harikası değerleri var, ilçemizi büyütmek ve tanıtmak için bu tür organizasyonlara ve programlara ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

"İki gün boyunca herkes doyasıya eğleneceği bir etkinlik olacak"

Kastamonu Üniversitesi'nin tabiat turizmi yanı sıra ormancılık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu belirten Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen de, "Bu tür etkinlikleri bizler çok önem veriyoruz. Birçok tabiata yönelik ihtisas projesi yürütüyoruz. Bu etkinliğinde ana paydaşlarından bir tanesi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Artık geleneksel hale geldi Araç Kış Festivali, iki gün boyunca herkes doyasıya eğleneceği bir etkinlik olacak" şeklinde konuştu.

Araç Kış Festivali'nin üçüncüsünü düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade eden Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da, "Artık geleneksel hale geldi diyebiliriz. Bu etkinliği de başarıyla sonuçlandırdıktan sonra önümüzdeki yıl daha kalabalık, daha güçlü bir şekilde bu etkinliği yapacağımıza inancım sonsuz. Kastamonu Üniversitesi tarafından çeşitli iglolar hazırlandı. Etkinliğimizin ve eğlencemizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Festivale katılan vatandaşlar da düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendiklerini söyledi.