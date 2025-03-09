Türkiye'nin ilk Dijital Maden Müzesi Gümüşhane'de açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk Dijital Maden Müzesi Gümüşhane'de açıldı

Türkiye'nin ilk Dijital Maden Müzesi Gümüşhane'de açıldı Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane'de ziyaretçilerine kentin zengin yer altı kaynaklarını ve madencilik tarihini teknolojik sunumlarla keşfetme imkanı sunan Türkiye'nin ilk ve tek Dijital Maden Müzesi açıldı.

09.03.2025 13:48
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Türkiye'nin ilk Dijital Maden Müzesi Gümüşhane'de açıldı

GÜMÜŞHANE - Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane'de ziyaretçilerine kentin zengin yer altı kaynaklarını ve madencilik tarihini teknolojik sunumlarla keşfetme imkanı sunan Türkiye'nin ilk ve tek Dijital Maden Müzesi açıldı.

Gümüşhane Üniversitesi tarafından "Gümüşün diyarı Gümüşhane madenlerine yolculuk" sloganıyla oluşturulan Türkiye'nin ilk ve tek Dijital Maden Müzesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nin 2. katında 17 bölümden oluşan konseptiyle ziyaretçilerini bekliyor. Dijital Maden Müzesi Gümüşhane'nin zengin yer altı kaynaklarını ve madencilik tarihini teknolojik sunumlarla keşfetme imkanı sunuyor.

Adını değerli bir madenden alan tek il olan ve toplam ihracatının yüzde 97'sini madenlerden elde eden kentte oluşturulan müzede Osmanlı döneminden bugüne kentte madenciliğin tarihi, seyyahların gözünden Gümüşhane ve madenciliği ile ilgili bilgilere yer verilirken madenlere dayalı el sanatı ürünleri, maden ve mineral örnekleri sergileniyor.

Müze ayrıca ziyaretçilerine hatıra sikke basımı ve eski madencilerle dijital olarak fotoğraf çekebilme imkanı da sunuyor.

"Osmanlı sarayının sikkeleri Gümüşhane'de basılıyordu"

Gümüşhane'nin ilk çağdan bugüne madenciliğin yoğun olarak yapıldığı bir şehir olduğunun altını çizen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, "Gümüşhane Üniversitesi 12 Kasım 2021 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Madencilik alanında İhtisas Üniversitesi ilan edildi. Üniversitemiz Türkiye'de bu alandaki tek İhtisas Üniversitesi. İlimizin adı bir madenden kaynaklanıyor. Geçmişte de ilk çağlardan itibaren Gümüşhane yöresi, madenciliğin yoğun olarak yapıldığı bir yöre. Geçmişte Osmanlı Devleti döneminde bir dönem sarayın gümüş sikkelerinin biz Gümüşhane'de basıldığını biliyoruz. Onun dışında Trabzon'la Erzincan arasındaki bölgeyi kapsayan Osmanlı Devleti döneminde maden eminliğinin merkezi de yine Gümüşhane. Hali hazırda da gerek istihdamda gerek toplam ihracatta madenciliğin çok önemli payı var. Toplam il ihracatının yüzde 97'si yaklaşık olarak maden ve maden ürünlerine dayanıyor. Biz İhtisas Üniversitesi olduktan sonra yörede madenciliğin geçmişini, tarihini, bugünkü durumunu ve gelecekte hem yöre ekonomisine hem de ülke ekonomisine olabilecek katkılarını nasıl artırabileceğini planlamaya çalıştık" dedi.

"Dijital Maden Müzesi Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor"

Dijital Maden Müzesi'nin özelliklerinden bahseden Rektör Prof. Dr. Zeybek, "Ülkemizde kuşkusuz her ilde dijital müzeler var ama Dijital Maden Müzesi ilk Türkiye'de Gümüşhane'de açılmış oldu. Müzemiz farklı 17 bölümden oluşuyor. Girişte geçmiş dönemlerde tarihi kayıtlara göre Gümüşhane yöresinde madenciliğin yapıldığına dair belgeleri, haritaları Osmanlıca sergilemeye çalıştık. Daha sonra başlıca mineraller, madenler, Türkiye'de madenciliğin tarihi, günümüzdeki durumu, dünyada madenciliğin durumu, kayar ekranlar halinde ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş durumda. Bunun dışında yörede sınırlı da olsa el sanatları, maden ürünlerine özellikle gümüşe dayalı ürünler üretiliyor. Onlardan bir sergi alanımız var. Onun dışında eski maden kıyafetleriyle ilgili bir sergi bölümümüz var. Yine seyyahların gözüyle Gümüşhane yöresindeki madencilikle ilgili bir bölümümüz var müzemiz içerisinde. Ayrıca ziyaretçilere hatıra olması açısından eski bir madenci profiliyle fotoğraf çekim sahnemiz var. Gümüş, maden, hatıra, sikke basım alanımız var. Yine bir galeride maden nasıl çıkarılıyor onu anlatan bir video kaydımız var. Seslendirmelerimiz var. Maden Şehitlerimizle ilgili bir bölüm var" diye konuştu.

"Ziyaretçiler ilk çağdan bugüne madencilikle ilgili bir seyahate çıkacak"

Projenin hem Gümüşhane'de hem de ülkede madenciliğe katkı sağlamasını amaçladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Zeybek "Müzeyi ziyaret edenler özellikle öğrenciler ilkokuldan üniversite çağındaki öğrencilere kadar ve meraklıları hem dünyada hem Gümüşhane'miz de madencilikle ilgili ilk çağlardan bugüne adeta bir seyahate çıkıp önemli tecrübeler yaşama fırsatı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türkiye'nin ilk Dijital Maden Müzesi Gümüşhane'de açıldı - Son Dakika

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