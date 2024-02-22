Türkiye'nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri - Son Dakika
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Genel

Türkiye'nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri

Türkiye\'nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HÜRKUŞ, TB2, AKSUNGUR, AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET, TB3, ANKA-3 ve KAAN uçaklarının ilk uçuş görüntülerini paylaştı. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gök vatanla buluşan uçakların gökyüzündeki anlarına dikkat çekti.

22.02.2024 23:48
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İşte Türkiye'nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçakların ilk uçuş görüntülerini paylaştı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çelik kanatları HÜRKUŞ, TB2, AKSUNGUR, AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET, TB3, ANKA-3 ve KAAN'ın gök vatanla buluştuğu ilk dakikaların görüntüsünü paylaştı. Görgün paylaşımında ise "Gökyüzüne bir kere daha bak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haluk Görgün, Türkiye, Genel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türkiye'nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli ve milli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri - Son Dakika
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