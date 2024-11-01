Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev: 'Türkiye ve Türkmenistan Stratejik Bir Ülkedir' - Son Dakika
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Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev: 'Türkiye ve Türkmenistan Stratejik Bir Ülkedir'

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Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, bağımsızlığının 33. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler için Nevşehir'e geldi. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Nevşehirli iş adamlarıyla bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

01.11.2024 14:00  Güncelleme: 14:08
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Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev: "Türkiye ve Türkmenistan stratejik bir ülkedir"

NEVŞEHİR - Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev; "Türkiye ve Türkmenistan stratejik bir ülkedir" dedi.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev; Türkmenistan'ın bağımsızlığının 33. yılı nedeniyle, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından Nevşehir'de düzenlenecek bir dizi etkinliklere katılmak kente geldi. Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı makamında ziyaret eden İşanguliyev, Türkmenlerin büyük düşünürü, bilge şairi, büyük mutasavvıf Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü nedeniyle Kapadokya bölgesinde düzenlenen bir takım etkinliklere katılacağını söyledi. İşanguliyev "Nevşehirli iş adamlarımız ile Türkmenistan ve Nevşehir'in ekonomik ilişkilerinin ele alınacağı bir toplantı yapacağız. Bu sayede Türkmenistan ve Nevşehir'in ekonomik ilişkilerini en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. Birlikte neler yapabiliriz onu tartışacağız" dedi.

Büyükelçi İşanguliyev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Valisi Ali Fidan da, "Nevşehir, Türkiye'nin en iyi, en müstesna illerinden birisi. Nevşehir Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi. Önemli bir turizm merkezi. Özellikle Nevşehir'de eğitim gören Öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev: 'Türkiye ve Türkmenistan Stratejik Bir Ülkedir' - Son Dakika

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