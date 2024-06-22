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Tuz Gölü'nde "pembe beyaz" şölen böyle görüntülendi

Tuz Gölü pembe renge büründü

ANKARA - Vatandaşların ortopedik rahatsızlıklara karşı şifa bulmak için geldiği Tuz Gölü'nde algler ve bakteriler nedeniyle suyun rengi pembeye büründü. Havadan bakıldığında "pembe beyaz" renk şöleni ortaya çıktı.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Her yıl çeşitli sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor. Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde son olarak "pembe beyaz" şölen yaşanıyor.

Gölün bir bölümünün pembe diğer bölümlerinin beyaz kaldığı eşsiz anlar İHA ekibi tarafından kaydedildi.

Tuz Gölü'ne yerli ve yabancı turist akını

Tuz Gölü'nü geçiş güzergahında olan çok sayıda vatandaşta ziyaret ediyor. Özellikle ortopedik rahatsızlıklara karşı doğal şifa bulmaya gelen vatandaşlar, tüm vücudunu tuzlu kuma gömüyor.

"Ayaklarınızın tuza basması güzel"

Ailesiyle birlikte Tuz Gölü'ne gelen Hüsnü Koç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce hiç gelmedim. Yolum düştü ve Ürgüp'e gidiyorum. Kalabalığı gördüm. Daha önceden internet üzerinden de görüyordum. Gerçekten güzel bir yer. Ayaklarımızın tuza ve suya basması sağlık açısından da güzel bir şey" dedi.

Menüsküsü nedeniyle ayağını tuza gömdü

Bacağında Menüsküs yırtığı olmasından dolayı şifa bulmak için Tuz Gölü'ne geldiğini söyleyen Ali Aktaş, "Doktorlara da sordum. 'Sıcak tuzlu kum' tavsiye ettiler. Ben bu tuzdan yararlanacağımı yüzden 90 düşünüyorum. Bundan 8 ila 9 yıl önce tuzlu kumun faydasını gördüm. Kaburgam sert bir yere çarpmıştı. Didim'de sıcak kuma 2 saat uzandım (ağrı) kayboldu. Buradan faydalansınlar. Eklem ağrısı ve romatizması olanlara yüzde 90 faydası olur" ifadesini kullandı.

Bebeğiyle birlikte şemsiye altında Tuz Gölü'nde dinlendi

Yeni doğan bebeği ile Tuz Gölü'ne gelen Merve Yüksel ise güneşten şemsiyesiyle korunarak ayaklarını saatlerce ayağını tuzlu kumda beklettiğini ifade etti.

Yüksel, daha öncede buraya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayaklarımız ile birlikte tuzda kendimizi komple gömdüğümüz de oldu. Ayaklarımıza tedavi içinde geliyoruz bir yandan da. Bebeğimizde yeni oldu. Ona da gösterelim dedik. Tuz şifa. Kendi tuzumuzu da kullanıyoruz ama ayaklarını soksunlar. Romatizması ve ayaklarında özellikle mantar olan varsa soksun."

Öte yandan, Tuz Gölü'nde çok sayıda Güneydoğu Asya bölgesinden gelen turist yer alıyor.