Tuzla'da Geleceğin Şampiyonları Atletizm Yarışmasında Buluştu

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Tuzla'da geleceğin şampiyonları yarıştı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen atletizm yarışmasında, geleceğin sporcuları kıyasıya mücadele etti. 208 sporcunun ve 38 okul takımının katılımıyla gerçekleşen turnuvada, öğrenciler büyük bir azimle yarıştı.

Mimar Sinan İlkokulu'nda gerçekleşen yarışmalarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri koşu, yüksek atlama ve uzun atlama kategorilerinde mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular, İstanbul Şampiyonası'na hazırlıklarını pekiştirdi.

Tuzla Belediyesi Atletizmden sorumlu öğretmeni Uğur Özdemir, organizasyon hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bugün, Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği bu anlamlı etkinlikte, 208 sporcu ve 38 okul takımıyla birlikte güzel bir organizasyona imza attık. Katılımcılar harika dereceler elde etti ve bu yarışma, İstanbul Şampiyonası'na hazırlık anlamında çok önemli bir fırsat oldu."

Yarışmaya katılan sporculardan Muhammed Ali Malkoç, uzun atlama kategorisinde yarışarak, "Buradaki imkanlar çok güzel. Tuzla Belediyesi ve Başkan Eren Ali Bingöl'e teşekkür ederim" dedi. Emre Kama ise, "Tuzla şampiyonunu arıyormuş, gerçek şampiyon burada" diyerek katılımcılara başarılar diledi.