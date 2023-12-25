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Uludağ'ın eteklerinde Kanlıca Mantarı fışkırıyor - Son Dakika
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Uludağ'ın eteklerinde Kanlıca Mantarı fışkırıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin en lezzetli mantarları arasında yer alan Kanlıca Mantarı, bu yıl bereketli bir sezon yaşıyor. Köylüler tarafından toplanan mantarlar, İstanbul'dan gelen tüccarlara kilogramı 30 liradan satılıyor. Ürün bollaşınca fiyatlar düşerken, Kanlıca Mantarı içerdiği aminoasitler ve vitaminlerle sağlıklı bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Uludağ\'ın eteklerinde Kanlıca Mantarı fışkırıyor
25.12.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:24
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Uludağ'ın eteklerinde Kanlıca Mantarı fışkırıyor

Orhaneli'de Kanlıca Mantarı İstanbul'dan gelen tüccarlara tonlarca satılıyor

Sezon açıldığında 80 liraya kadar çıkan mantar fiyatı, ürün bollaşınca 30 liraya kadar düştü

BURSA - Uludağ'ın güneyindeki Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin en lezzetli mantarları arasında yer alan Kanlıca Mantarı'nda bereketli bir sezon yaşanıyor. Köylüler dağdan topladıkları Kanlıca Mantarı'nı İstanbul'dan gelen tüccara kilogramı 30 liradan satıyor.

Ormanlık alanlarda yetişen ve yöresel adı Melki, diğer adı da Kanlıca olarak bilinen mantar, vatandaşın gelir kapısı oldu. Birkaç yıldır hava şartlarından dolayı beklenen rekoltenin gerçekleşmediği Kanlıca Mantarı'nda bu yıl yoğun yağmurla birlikte rekor kırılıyor.

Orhaneli'ndeki vatandaşlar soluğu ormanda alıp doğal örtü altından kendini göstermeye başlayan mantarları özenle topladı.

İlk çıktığı günlerde perakende pazarlarda 100 lira ile 150 lira arasında satışı yapılan Kanlıca Mantarı dağlarda bol miktarda yetişirken; ilk başta tüccarlar tarafından 70-80 liraya alınıyordu. Ancak ürün bollaşınca kilogram fiyatı toptan 30 liraya kadar düştü.

Bölge için bu yılın bereketi olan Kanlıca Mantarı'nı bazı vatandaşlar ekonomik gelir elde etmek için toplarken, bazıları da evlerinde tüketmek için topladı.

İçerdiği aminoasitler nedeniyle vücudun protein dengesi için birebir olduğu belirtilen mantarın; kalsiyum, fosfor, sodyum, magnezyum, B1, B2 ve C vitaminleri taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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