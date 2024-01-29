 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü: Bazıları mahsur kaldı, bazıları kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü: Bazıları mahsur kaldı, bazıları kaza yaptı

Bursa'nın üst kesimlerinde ve Uludağ'da yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar piknik yapmaya ve kar topu oynamaya bölgeye gitti. Ancak-15 dereceyi bulan soğukta ve yoğun kar yağışında bir çok noktada kazalar ve mahsur kalma olayları yaşandı. Hem jandarma hem de belediye ekipleri kaza yapanlara ve yolda kalanlara yardım etti. Onlarca kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, bugün de bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor. Uludağ'da önceki gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı tatilcilerin yüzünü güldürürken, araçlarıyla çıkan günübirlikçilere ter döktürdü. Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, araç sürücülerine kabusu oldu. Kar lastiği ya da zinciri olmadığı için yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına özel araçlar, jandarma, belediye ekipleri ve kurtarma ekipleri koştu. Bursa'nın yüksek kesimleri ve ilçelerinde akşam saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. İznik ilçesinde yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Bir yandan araçları saplandığı yerden çıkaran ekipler, diğer yandan da yolların kapanmaması için durmadan çalıştı. Uludağ'ın eteklerindeki Tuzaklı Köyünde ise bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Uludağ yolunda da çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Uludağ'da ise akşam saatlerinde yağan kar yağışı, gece saatleri itibariyle etkisini artırdı. Kayak pistinde kar kalındığı 76 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar, tatilcilerin yüzünü güldürürken, günübirlik eğlenmek için otomobilleriyle Uludağ'a gelen vatandaşlar adeta ter döktü. Kar fırtınasına yakalananlar, otellere ve araçlarına sığındı. Hava sıcaklığının -15 dereceye düştüğü Uludağ'da kar yağışıyla birlikte kayak yapmak isteyen birçok kişi ise teleferik sırasında izdiham oluşturdu. Bugün de Bursa'nın üst kesimleri ve Uludağ'da yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının -10 dereceyi aşması bekleniyor.

Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü: Bazıları mahsur kaldı, bazıları kaza yaptı
29.01.2024 - 23:53,
Abone Ol

Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü: Bazıları mahsur kaldı, bazıları kaza yaptı

Ekipler çok sayıda kazaya müdahale etti, bazı noktalarda vatandaşların yardımına ekipler koştu

BURSA - Bursa'nın üst kesimlerinde ve Uludağ'da yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar piknik yapmaya ve kar topu oynamaya bölgeye gitti. Ancak-15 dereceyi bulan soğukta ve yoğun kar yağışında bir çok noktada kazalar ve mahsur kalma olayları yaşandı. Hem jandarma hem de belediye ekipleri kaza yapanlara ve yolda kalanlara yardım etti. Onlarca kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, bugün de bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor

Uludağ'da önceki gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı tatilcilerin yüzünü güldürürken, araçlarıyla çıkan günübirlikçilere ter döktürdü. Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, araç sürücülerine kabusu oldu. Kar lastiği ya da zinciri olmadığı için yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına özel araçlar, jandarma, belediye ekipleri ve kurtarma ekipleri koştu.

Bursa'nın yüksek kesimleri ve ilçelerinde akşam saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. İznik ilçesinde yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Bir yandan araçları saplandığı yerden çıkaran ekipler, diğer yandan da yolların kapanmaması için durmadan çalıştı.

Uludağ'ın eteklerindeki Tuzaklı Köyünde ise bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Uludağ yolunda da çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Uludağ'da ise akşam saatlerinde yağan kar yağışı, gece saatleri itibariyle etkisini artırdı. Kayak pistinde kar kalındığı 76 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar, tatilcilerin yüzünü güldürürken, günübirlik eğlenmek için otomobilleriyle Uludağ'a gelen vatandaşlar adeta ter döktü. Kar fırtınasına yakalananlar, otellere ve araçlarına sığındı. Hava sıcaklığının -15 dereceye düştüğü Uludağ'da kar yağışıyla birlikte kayak yapmak isteyen birçok kişi ise teleferik sırasında izdiham oluşturdu.

Bugün de Bursa'nın üst kesimleri ve Uludağ'da yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının -10 dereceyi aşması bekleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Uludağ, Bursa, Kurtarma, Bursa, Hava Durumu, Kaza, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü: Bazıları mahsur kaldı, bazıları kaza yaptı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:05:07. #1.11#
SON DAKİKA: Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü: Bazıları mahsur kaldı, bazıları kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement