Ümraniye'de okul kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de okul kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimi yapıldı

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Ümraniye'de Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü Ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kantinlerin, sağlık ve hijyen denetimleri yapıldı.

10.09.2024 13:10  Güncelleme: 13:25
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Ümraniye'de okul kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimi yapıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü Ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kantinlerin, sağlık ve hijyen denetimleri yapıldı.

Ümraniye'de ilçe genelinde, Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okulların kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda beslenmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kantinlerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda saklama şartları incelendi. Ekipler, denetimler sırasında kantin çalışanlarına hijyen konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, öğrencilerin sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alınmasını sağladı. Belediye yetkilileri, sağlıklı nesillerin yetişmesi için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Denetimler iyi geçti"

Kantin işletmecisi Ali Çilesiz, "Denetim çok iyi geçti. Biz her türlü denetime açığız. Okulumuzun denetim kurulu var. İlçe sağlık, il sağlık ve il tarım tarafından da denetleniyoruz. Her türlü denetime açığız" dedi.

"Olumsuzluğa rastladığımız takdirde ilgili müdürlüklere bilgi geçiyoruz"

Ümraniye Belediyesi zabıta memuru, "Ümraniye Beledisi zabıta ekipleri ve Ruhsat Denetleme ekipleri olarak yeni eğitim öğretim yılı kapsamında okulların kantinlerinin denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, son kullanma tarihi geçen ürünlerin kontrollerini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 2 okul denetledik, herhangi bir sıkıntı görmedik. Olumsuzluğa rastladığımız takdirde bunun hakkında tespit tutanağı tanzim ediyoruz ve ilgili müdürlüklere bu konu hakkında bilgi geçiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ümraniye'de okul kantinlerinde hijyen ve sağlık denetimi yapıldı - Son Dakika

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