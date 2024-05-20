Üniversiteliler milletvekili oldu, meclis simülasyon etkinliği gerçekleştirdi - Son Dakika
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Üniversiteliler milletvekili oldu, meclis simülasyon etkinliği gerçekleştirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ombudsman Topluluğu tarafından düzenlenen Meclis Simülasyonu etkinliği gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri milletvekili oldu ve meclis ortamını deneyimledi. Etkinlik, gençlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişini öğrenmelerine ve çözüm önerileri sunmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

20.05.2024 16:40
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Üniversiteliler milletvekili oldu, meclis simülasyon etkinliği gerçekleştirdi

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ombudsman Topluluğu "Meclis Simülasyonu" etkinliği gerçekleştirildi. Topluluk üyeleri milletvekili oldu, yemin edip meclis ortamını deneyimledi.

ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Meclis Simülasyonu 1. Yasama Yılı 1. Yasama Dönemine etkinliği gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Ombudsman Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Buse Ödekbaş, simülasyon hakkında bilgi verdi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; üniversitenin 100. yılında bilim, sağlık, spor ve sanat gibi tüm alanlarda gerçekleştirmeye devam ettiği çalışmalarla, kadim köklerine sıkı sıkıya sarılarak ulusal ve uluslararası mecralarda adından söz ettirdiğini söyledi. Özölçer, "Kuruluşundan bugüne dek olduğu gibi Üniversitemiz, yüzüncü yılını kutladığımız bu tarihi zamanda da eğitim alanındaki çalışmalarıyla siz değerli öğrencilerimizi merkeze alarak nitelikli faaliyetlerine kararlılıkla devam etmektedir. Nitekim bu faaliyetlerden biri olarak Ombudsman Topluluğunun farklı bir perspektiften sunacağı Meclis Simülasyonu etkinliği, öğrencilerimizin geleceğine de mühim bir katkı sağlayacaktır. Uzun bir çalışma ve titizlikle geçen hazırlık sürecinin ardından düzenlenen etkinliğimiz, değerli öğrencilerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişini deneyimleme olanağı sunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, Gazi Meclisimiz üzerinden bilgiyi sadece teoride değil pratikte de uygulama imkanına kavuşacaklardır. Bununla birlikte bu etkinliğin, ülkemizin mevcut sorunlarına yönelik olarak gençlerimizin çözüm önerilerini ortaya koymalarına, müzakere kültürünü oluşturarak farklı görüşlerin saygı çerçevesinde ifade edilebilmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 4 gün sürecek olan bu etkinliğin, yarınlarımızın aydınlığı olan gençlerimizin eğitim hayatına katkı sunması ve Gazi Meclisimizin yasama çalışmalarının işleyişini simülasyon adı altında deneyimleyebilmelerinin oldukça kıymetli olduğu hususunda hemfikiriz" dedi.

"Genç arkadaşlarımızın sayısının artmasını canı gönülden diliyorum"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da gençlerin meclisteki çoğunluğunun artması gerektiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Burada teorikte öğrendiğiniz şeyleri biraz daha pratiğe yerleştireceksiniz. Her biriniz topluma yararlı birey olmaya çalışarak toplumun sorunlarını anlayarak görerek çözüm önerileri ortaya koymakta mükellefsiniz. Genç olarak, genç akıllar olarak, yeni vizyonlar olarak. Bunu yansıtmanızın en üst organı TBMM'dir. O yüzden 18 yaşa indi milletvekili seçilme yaşı, bundan sonraki dönemde sizin gibi genç arkadaşlarımızın sayısının mecliste artmasını canı gönülden diliyorum" diye konuştu.

"İçinizde heyecan olsun"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu "Bizler sizler gibi genç yaşlarda bu siyasete girdik. Türkiye'nin en genç ilçe başkanıydım. O gün bu işe girerken ticaretle uğraşıyorduk. Gerek olmadığını söyleyenler oldu. Aklınızda olsun bu salondan kesinlikle milletvekilleri, bakanlar çıkacak. Sizlerin arasından çıkacak, bu sözlerimi unutmayın. Sizler de ülkeyi yöneten bir birey olacaksınız. Size de 'uğraşma, bu kadar zahmete ne gerek var' diyenler olacak. Ama içinizde heyecan olsun. En önemli heyecan ülkeyi, vatanı, milleti, devleti, bayrağı sevmek olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milletvekili yemini gerçekleştirildi. Rektör Özölçer, milletvekillerine plaket takdim etti. Program; hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Üniversiteliler milletvekili oldu, meclis simülasyon etkinliği gerçekleştirdi - Son Dakika

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