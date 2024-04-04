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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş mazbatasını aldı

İSTANBUL - İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den başkan seçilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş, 50,02 oy alarak Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu. Dedetaş bugün mazbatasını aldı. Dedetaş'ın mazbata teslim törenine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, part yönetici ve üyeleri, Üsküdar halkı ve Dedetaş'ın ailesi katıldı.

"Üsküdarlıların Üsküdar yönettiği bir döneme başlıyoruz"

Mazbata töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Mazbatamızı aldık, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Oylarınızda destek olup bu gururlu, onurlu göreve getirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizin sevginize ve güveninize layık olmak için çok çabalıyacağız. Önümüzde güzel bir dönem var. İcraatlerimizle önde olacağımız, çok çalışacağımız bir dönem olacak. Sizlerin de destekleriyle iletişimi kaybetmeden koparmadan Üsküdarlıların Üsküdar yönettiği bir döneme başlıyoruz. Hepimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.