Üsküdar Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Genel

Üsküdar Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Etkinliği

Üsküdar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenledi. Avukat Birsen Baş Topaloğlu ve Klinik Psikolog Melisa Varol'un konuşmalarıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara kadına yönelik şiddetin boyutları ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

26.11.2024 16:52
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Üsküdar Belediyesi'nden "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği"

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık" etkinliği düzenledi. Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği" başlıklı program düzenlendi. Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen programa, Avukat Birsen Baş Topaloğlu ve Klinik Psikolog Melisa Varol konuşmacı olarak katıldı. Avukat Topaloğlu, "Kadına Şiddetle Mücadelenin Hukuki Perspektifi" başlıklı konuşmasında, mevcut yasal düzenlemeler ve şiddet mağdurlarının hakları hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar, hukuki konularda merak ettiklerini Topaloğlu'na sorarak bilgi aldı. Etkinlikte, kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ele alınarak bilgilendirici konuşmalar yapıldı.

Klinik Psikolog Melisa Varol ise, "Kadına Şiddetle Mücadelenin Psikolojik Perspektifi" başlıklı konuşmasıyla, şiddetin bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini ve bu etkilerle başa çıkma yöntemlerini anlattı. Etkinlik, katılımcılara farkındalık kazandırmayı ve toplumda kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığı artırmayı hedefledi.

"KADES uygulamasının her kadının telefonuna yüklenmesi gerekiyor"

Avukat Birsen Baş Topaloğlu, "Kadın Destek Uygulamasının her kadının telefonuna yüklenmesi gerekiyor. Şiddet mağduru olmasanız bile ihbar olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz bir olayı bilgilendirmek için KADES kullanabilirsiniz. Şiddet mağduruysanız büyük bir can güvenliği riskiniz varsa kimlik bilgilerinizin değiştirilmesine kadar bu tedbirler alınabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Üsküdar Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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