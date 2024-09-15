Üsküdar'da İp Üzerinde Kıtalar Arası Geçiş - Son Dakika
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Genel

Üsküdar'da İp Üzerinde Kıtalar Arası Geçiş

Estonyalı sporcu Jaan Roose, Üsküdar'da kıtalar arası ip üzerinde yürüyüşüyle dikkat çekti.

15.09.2024 20:01
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Üsküdar'da ip üzerinde kıtalar arası geçiş meraklı gözlerle izlendi

İSTANBUL - Üsküdar'da vatandaşlar, Estonyalı Red Bull sporcusu Jaan Roose'un kıtalar arasını yürüyüşünü meraklı gözlerle izledi.

Continental Pass etkinliği çerçevesinde Estonyalı Red Bull sporcusu Jaan Roose kıtalar arası yürüyüşünü gerçekleştirdi. Bu tarihi ana şahitlik etmek isteyen vatandaşlar Nakkaştepe Sahili'nde Roose'u izledi. Meraklı gözlerle ip üzerindeki yürüyüşü izleyen vatandaşlar bu tarihi dakikaları cep telefonlarıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Saat 18.00'de başlayan ip üzerinde yürüyüş 19.00'da sonlandı. Jean Roose kıtalar arasını ip üzerinde yürüyerek 1 saatte geçmiş oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Üsküdar'da İp Üzerinde Kıtalar Arası Geçiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da İp Üzerinde Kıtalar Arası Geçiş - Son Dakika
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