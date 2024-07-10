Uzungöl'de insan sapanında yürekleri ağza getiren kaza - Son Dakika
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Genel

Uzungöl'de insan sapanında yürekleri ağza getiren kaza

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de kurulan insan sapanının halatı kopunca bir kadın ölümden döndü. İnsan sapanına bağlı bir kadın halatın kopmasıyla aşağı düşerken, yürekleri ağza getiren kazada S.Ş. isimli kadının bacağından hafif şekilde yaralandı.

10.07.2024 17:49
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Uzungöl'de insan sapanında yürekleri ağza getiren kaza

Turizm merkezi Uzungöl'de kurulan insan sapanının halatı kopunca bir kadın ölümden döndü

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de kurulan insan sapanının halatı kopunca faciadan dönüldü. İnsan sapanına bağlı bir kadın halatın kopmasıyla aşağı düşerken, yürekleri ağza getiren kazada S.Ş. isimli kadının bacağından hafif şekilde yaralandı.

Olay, Çaykara ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Uzungöl bölgesinde kurulan insan sapanına binen S.Ş. isimli kadın havada asılı kaldığı esnada direklere bağlı halatlardan biri koptu. Kopmanın etkisiyle S.Ş.'nin hızlı bir şekilde aşağı düşmesine bağlı olduğu diğer halat yavaşlattı. Yaşanan kaza yürekleri ağzı getirirken, kazada S.Ş. ayağından hafif şekilde yaralandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan S.Ş., "Mesela ben ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uzungöl'de insan sapanında yürekleri ağza getiren kaza - Son Dakika

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