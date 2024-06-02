Vatandaşlar, tekrarlanan muhtarlık seçimi için yeniden sandık başına gitti - Son Dakika
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Genel

Vatandaşlar, tekrarlanan muhtarlık seçimi için yeniden sandık başına gitti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, 31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası il seçim kurulu tarafından yenilenen muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler. Muhtar hakkında şikayet olduğunu belirten vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullandıklarını ifade ettiler.

02.06.2024 23:21
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Vatandaşlar, tekrarlanan muhtarlık seçimi için yeniden sandık başına gitti

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, yenilenen muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler.

31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası il seçim kurulu tarafından Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aranın ardından yeniden sandık başına gittiler.

Muhtar hakkında şikayet olduğunu belirten Ahmet Yağcı, "Bugün burada muhtarlık seçimi yenileniyor. Yeni kazanan muhtarımız hakkında şikayet olmuş ve seçimin iptalini istemişler. Seçim şu an yeniden yenileniyor. Tekrar bir seçime girildi. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Bizde vatandaşlık görevimiz olarak oyumuzu kullanmaya geldik" dedi.

Muhtarlık seçiminin yenilendiğini dile getiren Murat Gezer, "Bugün muhtarlık seçimi yenileniyor. Muhtarımız hakkında şikayet olmuş. Bende oyumu kullanmaya geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini söyleyen Ahmet Kalkan, "Muhtarımızı şikayet etmişler. Ondan dolayı yeniden muhtarlık seçimi oluyor. Bizler oyumuzu kullanmaya geldik. Vatandaşlık görevimizi yapmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vatandaşlar, tekrarlanan muhtarlık seçimi için yeniden sandık başına gitti - Son Dakika

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