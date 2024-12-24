Vinç Halatına Tutunarak İniş Yapan Şahıs Güvenliği Tehdit Etti

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Ataşehir'de vinç halatına tutunarak iniş yapan şahıs kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de bir vatandaşın vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı inmesi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir vatandaş, konteyner taşımak için kullanılan vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi. Canını hiçe sayan şahsın tehlikeli davranışı çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç halatına tutunan şahsın aşağı doğru iniş yaptığı yer alıyor.