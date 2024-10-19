Kayseri'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
KAYSERİ - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze kılındı.
Kayseri'de soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip Bürüngüz Camii'nde toplanan Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından dua edilirken, sloganlar atıldı.
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