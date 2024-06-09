Yalova'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında - Son Dakika
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Genel

Yalova'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

Yalova'da Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için kurulan 4 sandıkta çifte vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor. Yalova'da yaşayan 2 binin üzerinde seçmen için sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başladı ve saat 20.00'ye kadar sürecek. Seçimde dijital oylama da kullanılıyor. Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı vatandaşları oy kullanmaya davet ederek, Bulgaristan'daki akrabalarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

09.06.2024 11:14
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Yalova'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında

YALOVA - Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için Yalova'da kurulan 4 sandıkta çifte vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova'da yaşayan 2 binin üzerinde seçmen için Yalova merkez ilçe Gaziosmanpaşa İlkokulu, Çiftlikköy ilçesi Beşyüzevler ve Altınova ilçesi Subaşı beldesinde sandıklar kuruldu. Sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek. Seçimde Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kurulan 2 sandık ve Çiftlikköy'de kurulan 1 sandıkta dijital oylama yapılıyor.

Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, saat 20.00'ye kadar vatandaşları oy kullanmaya davet ederek, "Biz dernek olarak elimizden gelen gayreti göstererek insanlarımız rahatlıkla, yığılma olmadan oylarını kullanabilmeleri için her şeyi hazırladık. Yine çağrım lütfen sandığa gelin. Bulgaristan'daki akrabalarımıza sahip çıkalım. Bulgaristan'daki vatandaşlık, sosyal haklarımızı korumak için sandığa gidelim bugün. Bizim insanımız duyarlıdır. Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle çifte vatandaş olan insanlarımız çifte bayram yaşasınlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yalova'daki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başında - Son Dakika

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