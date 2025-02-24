Yaralı Şahinler ve Ördekler Doğaya Salındı - Son Dakika
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Yaralı Şahinler ve Ördekler Doğaya Salındı

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Bursa'da yaralı 3 şahin ve ele geçirilen 22 ördek doğaya salındı; doğa koruma ekipleri destekledi.

24.02.2025 10:20
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Yaralı şahinler özgürlüklerine kavuştu

Av koruma ekipleri tarafından ele geçirilen 22 ördek de doğaya salındı

BURSA - Bursa'da yaralı olarak kurtarılan 3 şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Ayrıca, av koruma ekipleri tarafından ele geçirilen 22 adet yeşil başlı ördek de Karacabey Longoz Ormanları'nda özgürlüğüne kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Karacabey Ovakorusundaki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin faaliyetleri ve yaban hayvanlarının tedavi süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, merkezin bölge için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak çalışanlara teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında tedavisi tamamlanan 3 yaralı şahin doğaya salındı. Ayrıca av koruma ekipleri tarafından ele geçirilen 22 adet yeşil başlı ördek de Karacabey Longoz Ormanları'nda özgürlüğüne kavuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yaralı Şahinler ve Ördekler Doğaya Salındı - Son Dakika

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