Yaşıtları evde otururken o kışın ördüklerini yazın satıyor, gençlere de örnek oluyor - Son Dakika
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Yaşıtları evde otururken o kışın ördüklerini yazın satıyor, gençlere de örnek oluyor

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Kırşehir'de emekli olduktan sonra kışın ördüğü örgüleri yaz mevsiminde kadın emek pazarında satışa sunan Fatma Toker, genç girişimcilere de örnek oluyor. Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine yaptığı el işi ürünleri satan Fatma Toker (60), hem hobisini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

22.08.2024 16:15
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Yaşıtları evde otururken o kışın ördüklerini yazın satıyor, gençlere de örnek oluyor

KIRŞEHİR – Kırşehir'de emekli olduktan sonra kışın ördüğü örgüleri yaz mevsiminde kadın emek pazarında satışa sunan Fatma Toker, genç girişimcilere de örnek oluyor.

Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine yaptığı el işi ürünleri satan Fatma Toker (60), hem hobisini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Satışlarından ayda 3-5 bin lira arasında gelir elde eden Toker, kadınların emekli olduktan sonra da eve kapanmamaları gerektiğini belirtti. Ev işleri yanı sıra kadınların sosyal yaşamda da aktif rol üstlenmeleri gerektiğini söyleyen Toker, "Emekliyim, örgü ve el işleriyle vakit geçiriyorum. Çocuklar için takı, toka, anahtarlık gibi ürünler örerken büyükler için de kıyafet, masa örtüsü, yelek örüyorum" dedi.

Maddi katkısının yanında manevi alanda da bir işle meşgul olmanın kendisine katkı sunduğunu söyleyen Toker, "Yalnız kalmıyorum. Arkadaşlarımla eve kapanmıyorum. Sosyal yaşamım güçleniyor. Kadınlar evlerinde oturmayı tercih etmesinler. Ben kış mevsiminde örüp, yaz mevsiminde satıyorum" diye konuştu.

Yaşam enerjisiyle genç girişimcilere de örnek olan Toker'in tecrübe ve enerjisinden arkadaşları da faydalanıyor. Kadın emek pazarında takı, toka satan Mevlüde Takmaz, "Fatma abla ve yaşı büyük insanlar bizlere örnek. Takı tasarımları yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştiriyorum. Fatma ablamız ve o yaşlardaki insanların tecrübeleri kadar yaşam enerjilerinden de istifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşıtları evde otururken o kışın ördüklerini yazın satıyor, gençlere de örnek oluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yaşıtları evde otururken o kışın ördüklerini yazın satıyor, gençlere de örnek oluyor - Son Dakika

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