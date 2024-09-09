Yavru kedi 7 saatlik operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yavru kedi 7 saatlik operasyonla kurtarıldı

Bursa'da bir binanın çatısındaki gider borusunda sıkışan kedi, 7 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. Kediyi kurtarmak için Buski ekipleri önce rögarı kırdılar, sonrasında da Büyükşehir itfaiye ekipleri santim santim kazıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin kendi çıkması için kedi sesi dinletilirken, kazılan borudan çıkan kedi veterinerliğe teslim edildi.

09.09.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavru kedi 7 saatlik operasyonla kurtarıldı

Gidere sıkışan kediyi kurtarmak için santim santim kazdılar

BURSA - Bursa'da bir binanın çatısındaki gider borusunda sıkışan kedi, 7 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. Kediyi kurtarmak için Buski ekipleri önce rögarı kırdılar, sonrasında da Büyükşehir itfaiye ekipleri santim santim kazıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin kendi çıkması için kedi sesi dinletilirken, kazılan borudan çıkan kedi veterinerliğe teslim edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 4. Armut sokaktan geçenler, derinden kedi sesinin geldiğini fark etti. 4 katlı Binanı çatısındaki gider borusundan aşağı düşen kedi, borunun içerisinde sıkıştı. Ev sahipleri tarafından giderin üstü açılırken, kediyi kurtarmak için santim santim kazdılar. Kedinin kendisi çıkması için borunun ucuna salam koyulurken, tepki vermesi ve kendi çıkması için aralıklarla kedi sesi dinletildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri de, termal kamera ve sistemleriyle kedinin nerede olduğunu tespit etti.

Kurtarma ekiplerinin çabalarıyla yakalanan kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bitkin halde kurtarılan kedi, tedavisi ve bakımı için Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kedinin kurtarılması için çok emek sarf ettiklerini ifade eden bina sakini Adil Çakmak, "Saat 11'den beri uğraşıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Hayvanın kurtulması bizim için yeter" şeklinde konuştu.

Kedinin 1 gün önceden borunun içine düştüğünü belirten Ahmet Çakmak ise, "Sabah saat 11'den beri uğraşıyoruz. Ama kedi oraya dün akşamüstü düşmüş. Bugün fark ettik. Arkadaşlar gelip yardımcı olması sonucunda kediyi sağ salim çıkardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Güncel, Genel, Yaşam, Buski, Bursa, kedi, Son Dakika

Son Dakika Genel Yavru kedi 7 saatlik operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:22 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kılıçlı yemin“ çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz Erdoğan'dan Kabine sonrası "kılıçlı yemin" çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 23:29:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yavru kedi 7 saatlik operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement