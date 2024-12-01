Yaylada Karda Mahsur Kalan Vatandaş İçin Ekipler Seferber Oldu - Son Dakika
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Yaylada Karda Mahsur Kalan Vatandaş İçin Ekipler Seferber Oldu

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Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gıda malzemesi almak için çıktığı yayladan dönerken yoğun tipiye yakalanarak mahsur kalan Ali Osman Uzunkaya'nın imdadına belediye ekipleri yetişti. Olay yerinde iş makineleriyle birlikte çalışan belediye ekipleri, Uzunkaya'nın aracını kurtararak donma tehlikesinden kurtulmasını sağladı.

01.12.2024 13:24  Güncelleme: 13:29
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Yaylada karda mahsur kalan aracı için belediye ekipleri seferber oldu

TRABZON - Trabzon'da gıda malzemesi almak için çıktığı yayla evinden dönerken yolda mahsur kalan kişiye belediye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre Köprübaşı ilçesi Yağmurlu mahallesi sakinlerinden 55 yaşındaki Ali Osman Uzunkaya, ihtiyaç ve gıda malzemelerini almak için çıktığı Seslikaya yaylasındaki evinden dönerken yoğun tipiye yakalanarak aracıyla mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçirmekten aracından uzaklaşarak kurtulan Uzunkaya olayın ardından acil müdahale ekiplerine yardım çağrısında bulundu. 1970 metre yükseklikte ve kar kalınlığı 2 metreyi bulan bölgede iş makineleri ile birlikte gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Köprübaşı Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla aracı mahsur kalan vatandaşın aracı kurtarıldı.

Aracının kurtarılmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirten Uzunkaya, "buraya bana yardım için gelen tüm belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaylada Karda Mahsur Kalan Vatandaş İçin Ekipler Seferber Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yaylada Karda Mahsur Kalan Vatandaş İçin Ekipler Seferber Oldu - Son Dakika

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