Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde İbadete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde İbadete Açılıyor

Esenyurt'ta 6 yıl boyunca atıl kalan Yeşilkent Camii, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çalışmalarıyla tamamlanarak Kadir Gecesi'nde hizmete açılıyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir bekledikleri caminin açılması için belediyeye teşekkür etti.

26.03.2025 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllardır atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta, 6 yıl boyunca atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabaları sayesinde 1 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak, Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede kamu bütçesiyle yapılan ancak yarım kalan projeleri tek tek tamamlayarak, Esenyurt'a değer katmaya devam ediyor. Aksoy'un liderliğinde, 6 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Yeşilkent Camii projesi sona erdi. Belediye ekiplerinin çevre düzenlemeleri ve gerekli eksikleri tamamlamasının ardından cami, Kadir Gecesi'nde halkın hizmetine açılıyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir bekledikleri bu önemli projeyi tamamlayan Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kadir Gecesi, Can Aksoy, Esenyurt, Belediye, Genel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Genel Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde İbadete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:32:12. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde İbadete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement