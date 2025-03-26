Yeşilkent Camii Kadir Gecesi'nde İbadete Açılıyor

Yıllardır atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta, 6 yıl boyunca atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabaları sayesinde 1 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak, Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede kamu bütçesiyle yapılan ancak yarım kalan projeleri tek tek tamamlayarak, Esenyurt'a değer katmaya devam ediyor. Aksoy'un liderliğinde, 6 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Yeşilkent Camii projesi sona erdi. Belediye ekiplerinin çevre düzenlemeleri ve gerekli eksikleri tamamlamasının ardından cami, Kadir Gecesi'nde halkın hizmetine açılıyor. Mahalle sakinleri, uzun süredir bekledikleri bu önemli projeyi tamamlayan Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.