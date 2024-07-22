Yıkılan diş hekimliği fakültesi prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Genel

Yıkılan diş hekimliği fakültesi prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, depremde yıkıldıktan sonra prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı. Fakülte, 85 ünit ile günlük 400'ün üzerinde hastaya hizmet veriyor. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kalıcı bir diş hekimliği fakültesi binası yapılacak.

22.07.2024 23:20
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Yıkılan diş hekimliği fakültesi prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı

Depremde yıkılan diş hekimliği fakültesi prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı

ADIYAMAN - Depremde ağır hasar alarak yıkılan Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sağlık ve eğitim hizmetlerini kurulan prefabrik yapıda yeniden vermeye başladı.

Adıyaman'da 6 Şubat depreminin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kamu kuruluşları deprem sonrası aksayan hizmetleri yeniden hayata geçiriyor. Adıyaman'da vatandaşların ağız ve diş sağlığının yanı sıra öğrenci ve asistanların eğitiminde temel yapı taşı olan Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 6 Şubat depreminde ağır hasar alarak yıkıldı. Diş Hekimliği Fakültesi'nde verilen eğitim ve sağlık hizmeti yeniden sunuldu.

Depremin ardından Adıyaman Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan semt polikliniği, 32 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine çevrildi.

Daha sonra bin 500 metrekare kapalı olana sahip prefabrik Diş Hekimliği Fakültesi açılarak toplam 85 ünit faaliyete geçirildi. Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan 430 öğrenci için Fantom ve Preklinik laboratuvarlar da kuruldu.

Yaklaşık bir buçuk aydır faaliyet gösteren Diş Hekimliği Fakültesi sayesinde vatandaşlar başka illere sevk edilmiyor. Depremden önce 103 ünit ile günlük 500 hastaya hizmet veren fakülte, şimdi 85 ünitte günlük 400'ün üzerinde hastaya hizmet veriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adıyaman Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 12 bin metrekare alanda kalıcı diş hekimliği fakültesi binası yapılacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Şehrimizde Diş Hekimliği Fakültemiz 6 Şubat depremi sonrası ağır hasarlıydı, yıkıldı. Tabi diş hekimliği fakültesi öğrencilerimizin, asistanlarımızın eğitimi, gerek halkımızın sağlık hizmeti anlamında çok önemli bir yeri var. Daha önce üniversite kampüsümüzde bulunan bir semt polikliniğini 32 ünit içerecek şekilde diş hastanesine evirmiştik. Bundaki amacımız acil olarak il dışına hastalarımızın sevkini engellemekti. Bizim yıkılan hastanemiz, diş hekimliği fakültemiz 103 ünit ile halkımıza hizmet veriyordu. 32 üniti orada işlevsel hale getirdikten sonra daha sonra aynı bölgede 1500 metrekare kapalı alanla toplamda 85 ünit olmak üzere buranın fizibilite çalışmalarını yaptık. Plan ve projelerini yaptık ve 1,5 aydır Adıyaman halkına hizmet etmekte" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yıkılan diş hekimliği fakültesi prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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