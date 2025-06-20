Yılanın Yönünü Şaşırması İtfaiye Ekiplerini Gülümsetti

Doğaya bırakıldığı esnada yönünü şaşıran yılana verilen tepki gülümsetti

HATAY - Hatay'da itfaiye ekipleri tarafından yatakhanede yakalanarak doğaya bırakılan yılan, yönünü şaşırarak karayoluna çıktı. Yılanı durdurmaya çalışan itfaiye personelinin tepkisi gülümsetti.

Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde görülen yılan, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yatakhanede kontrollü şekilde yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakılan yılan, yönünü şaşırarak karayoluna çıkınca itfaiye ekipleri 'Yola gidiyor' diyerek durdurmak için tepki göstermesi gülümsetti. Sağlıklı şekilde yoldan çıkarak araziye giren yılan bir süre sonra gözden kayboldu.