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Yüksekova Üniversitesi İçin İlk Adım

26.05.2025 18:44
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Hakkari Üniversitesi Rektörü, Yüksekova'da üniversite kurma çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Yüksekova'nın üniversite hayali gerçek oluyor

HAKKARİ - Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde 10 yıl önce üniversite için tahsis edilen 2 milyon metrekarelik arazide incelemelerde bulunarak, "Yüksekova Üniversitesi için çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Rektör Gençcelep, Yüksekova'ya yaptığı ziyaret kapsamında üniversite için ayrılan araziyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından Yüksekova Meslek Yüksekokulunda iş adamları ve yöneticilerle bir araya gelerek projenin detaylarını görüşen Gençcelep, 2 bin dönümlük arazinin master plan çerçevesine alınacağını, yüksekokul yerleşkesi, KYK yurt alanı ve "Milyonlar" olarak adlandırılan bölgenin Gaziantep'le koordineli bir şekilde planlanacağını ifade etti.

Rektör Gençcelep, arazinin şu an için boş ve altyapısız olduğuna dikkat çekerek, "Ulaşım ve iletişim konusunda ciddi sıkıntılar var. Arazinin anayoldan uzak ve yüksekte olması, bağlantı yollarının yapılmasını zorunlu kılıyor" dedi.

Öğrencilerin merak ettiği sorulara da değinen Gençcelep, süreç ilerledikçe öğrenci katılım mekanizmalarının değerlendirilebileceğini söyledi.

Yapılan toplantıya Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Kurul Üyesi Zeki Gürdal, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit ve çok sayıda yetkili katıldı.

Kaynak: İHA

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