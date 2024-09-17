Yumurtalık Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba İmkanı - Son Dakika
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Yumurtalık Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba İmkanı

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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ekonomik zorluklarla mücadele eden öğrencilere ücretsiz çorba hizmeti sunmaya başladı. Tüm öğrencilerin faydalanabileceği projeyle birlikte, vatandaşlar da çorbayı uygun fiyata alabilecekler.

17.09.2024 09:38  Güncelleme: 09:41
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Yumurtalık Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz çorba

ADANA - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, çay ve simit ikilisini sadece 5 lira karşılığında deniz manzarası eşliğinde vatandaşlara sunmasının ardından şimdi de tüm öğrenciler için ücretsiz çorba seferberliği başlattı. Vatandaşlar ise 15 lira karşılığında çorba içebiliyor.

Yumurtalık Belediyesi'ne ait 'Güney Yıldızı Büfesi'nde çay ve simidi 5 liraya temin eden Yumurtalıklı ailelerin öğrenci çocukları şimdi de ücretsiz çorba servisi imkanına kavuştu. Dileyen öğrenciler çorbanın yanında ekmek de yiyebiliyor.

"Ekonomik sorunlar malum"

Türkiye'nin geleceğinin çocuklar olduğuna dikkat çeken Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yumurtalık'taki 1 yüksekokul, 1 lise, 8 ortaokul, 1 halk eğitim merkezi ve 14 ilkokuldaki tüm öğrencilerin bu imkandan gönül rahatlığıyla faydalanabileceğini, ayrıca vatandaşların da 15 lira karşılığında çorba içebileceğini belirtti.

Yarınların Türkiyesinin öğrenciler ve gençlerle şekilleneceğini hatırlatan Başkan Altıok, "Ancak, genel ekonomik gidişat malum, pek iyi değil. Öğrencilerimiz servis, yurt, kırtasiye, giyim-kuşam ve daha birçok konuda ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. Yumurtalık'taki tüm okullarda eğitim-öğretim gören binlerce öğrencimize ve ailelerine bir nebze olsun ekonomik katkı sunmak amacıyla ücretsiz çorba projemizi hayata geçirdik" diye konuştu.

Yumurtalık Ayas merkez sahilde, belediyeye ait Güney Yıldızı Büfesi'nde, simit ve çayı 5 liraya sunduklarını, hizmete ek olarak, artık öğrencilerin ücretsiz çorba ikramından da faydalanabileceğini kaydeden Altıok, "Ayrıca, vatandaşlarımızı da düşünerek çorba fiyatını 15 lira gibi makul bir seviyede tuttuk. Yumurtalık Belediyesi olarak, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu imkanlardan faydalanabilir. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yumurtalık Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Çorba İmkanı - Son Dakika

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