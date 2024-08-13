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Yunanistan düzensiz göçmenleri can salına terk etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntüleri yayınladı.

Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk etti. Konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.