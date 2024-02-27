Zeytinburnu'nda ilginç anlar kamerada: Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda ilginç anlar kamerada: Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı

Zeytinburnu\'nda ilginç anlar kamerada: Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı

Zeytinburnu'nda bulunan bir dairenin balkonunda bulunan 5 otomobil lastiği, kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Kadın son anda lastiklerin altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kadının bacağı hafif şekilde yaralanırken, lastiklerin çarptığı iki araçta hasar meydana geldi.

27.02.2024 21:48
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Zeytinburnu'nda ilginç anlar kamerada: Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 otomobil lastiği kaldırımda yürüyen kadının yanına düştü. Kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay 22 Şubat günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. kattaki dairenin balkonunda bulunan 5 adet otomobil lastiği üzerinde durduğu ahşabın çürümesi nedeniyle kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadının bacağına çarpan lastik nedeniyle hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Lastiklerin çarptığı iki araçta hasar oluştu. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini, "Lastikler balkonda ahşabın üzerinde duruyordu. Ahşabın çürümesinden dolayı komşunun balkonundan aşağı düşüyor" dedi.

"Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş"

Olayı gören mahalle sakini Celal Tuvan, "Baktım bir kadının başına toplanmışlar. Lastikler park halindeki aracın üstüne düşmüş. Bir de minibüsün önüne değmiş, araca zarar vermiş. Polisler geldi, kadın daha sonra gitti" şeklinde konuştu.

Lastiklerin düştüğü an güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde lastiklerin kaldırımda yürüyen kadının yanına düştüğü ve araçlara çarptığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Zeytinburnu'nda ilginç anlar kamerada: Kaldırımda yürüyen kadının üzerine lastik yağdı - Son Dakika

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