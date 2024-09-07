Zeytinburnu'nda Yaz Spor Okulları Öğrencileri Mezun Oldu - Son Dakika
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Genel

Zeytinburnu'nda Yaz Spor Okulları Öğrencileri Mezun Oldu

Zeytinburnu Belediyesi Yaz Spor Okullarında yaz tatillerini sporla uğraşarak geçiren 4 bin 100 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kış spor okulları için hazırlıkların sürdürüldüğünü belirtti.

07.09.2024 20:24
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Zeytinburnu'nda Yaz Spor Okulları Öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Kış spor okulları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi Yaz Spor Okullarında yaz tatillerini sporla uğraşarak geçiren 4 bin 100 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. Yaz dönemi boyunca 11 branşta ücretsiz hizmetin verildiğini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Kış spor okulları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 5- 16 yaş arası 4 bin 100 ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler yaz dönemi boyunca 11 branşta ücretsiz hizmet aldı. 2 Temmuz'dan itibaren cimnastik, basketbol, tenis, voleybol, okçuluk, taekwondo, yüzme, buz pateni, karate, masa tenisi, atletizm alanlarındaki eğitim 9 hafta devam etti. Yaz okullarında kendi alanında 40 uzman eğitmenin 4 bin 100 öğrenciye verdiği dersler, yoğun ilgi gördü.

"Şimdide kış spor okulları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Yaz Spor Okullarının açılışını yaptık. Bu yıl geçtiğimiz yılın rekorunu kırarak 4 bin 100 çocuğumuza 11 branşta temel spor eğitimi verdik. Bunun için Zeytinburnu'ndaki spor mekanlarını, kendi spor alanlarımızı kullandık. Şimdide kış spor okulları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Zeytinburnu'nda sporu tabana yaymak, özellikle çocuklarımız için büyük bir imkan olması için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem iki yeni spor alanı daha hizmete girecek. Birisi Veliefendi Yüzme, diğeri Zeytinburnu Spor Merkezi. Bu iki alanla beraber daha çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yaz bu sayıyı 5 bin olarak geçmeyi hedefliyoruz. Bu arada yeni bir yüzme havuzumuz daha hizmete girecek. Birde Zeytinburnu Spor Merkezi hizmete girecek" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılan törenin ardından turnuvalarda başarılı olan öğrencilere kupa ve madalya verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zeytinburnu'nda Yaz Spor Okulları Öğrencileri Mezun Oldu - Son Dakika

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