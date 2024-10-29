Zeytinlerle Türk Bayrağı

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Cumhuriyetin 101. yılı için zeytin fidanlarıyla Türk Bayrağı'nı oluşturdu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir fidancı Dev Türk Bayrağı açtı, zeytin fidanlarından Türk Bayrağı figürü oluşturdu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir fidan işletmecisi Cumhuriyetin 101. yılını kutlamak için özel bir etkinliğe imza attı. İşletmeci Sinan Demircan, zeytin bahçesine dev Türk Bayrağı açtı, zeytin fidanlarıyla Türk Bayrağı'nın simgesi ay ve yıldızı oluşturdu.

Sinan Demircan, zeytinin barışı, birlikteliği ve dayanışmayı temsil ettiğine dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı bu mirası zeytin ağacının kökleri gibi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Zeytin; barışın ve direncin simgesidir. Onun kökleri toprağa sıkı sıkı tutulduğu gibi bizler de Cumhuriyete sarılmalıyız. Bugün zeytin ağaçlarının gölgesinde barış ve özgürlüğün sonsuza kadar süreceğini haykırıyoruz. Hep birlikte nice bayramlara" dedi.

Çevre ve tarıma olan katkısıyla bölge halkının da takdirini kazanan firma kazanarak, Cumhuriyetin barış ve kardeşlik mesajını zeytin fideleriyle buluşturmuş oldu.