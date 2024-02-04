Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi Yarı Yıl Tatilinde Dolup Taştı

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Zigana yarı yıl tatilinde dolup taştı

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi yarı yıl tatilinde 15 bini Arap turist olmak üzere 43 bin kişiye ev sahipliği yaptı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle ünlü Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi yarı yıl tatilinde 43 bin kişiyi ağırladı.

Binlerce yıldır kervan yollarının ortak geçiş noktası olan ve tarihten bugüne zorlu bir geçit olarak bilinen Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının 2 bin 100 metre rakımlı zirvesinde yer alan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi 2 haftalık yarı yıl tatilinde adeta doldu taştı.

Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden birisi olan ve okulların tatil olmasıyla birlikte kar yağışının da artmasıyla kayak sezonunu açan tesisten en çok çocuklar faydalanırken, süreç boyunca Arap turistler de bölgeye akın etti.

Kayak, kızak ve kar motoru turlarının yanında restoran, kafeterya, kayak odasıyla misafirlerine Zigana'nın eşsiz manzarası eşliğinde otantik bir ortamda eksiksiz hizmet veren tesise gelen ziyaretçilerin 15 bini Arap turistlerden oluştu.

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının tatil sürecinde yüzde 85'lere ulaştığı Zigana'ya Rize'den ailesiyle gelen minik Sena Fener "Karne tatili nedeniyle Rize'den Gümüşhane'ye kuzenlerimin yanına geldim. Zigana çok güzel bir yer. Kartopu oynadım, kayak yaptım. Yine gelmek isterim" dedi.

Zigana'nın bir başka minik ziyaretçisi Serra Bal ise "Burada çok güzel bir gün geçirdim. Kuzenlerimle birlikte kızakla kaydık, kartopu oynadık. Çok eğlendim ve burayı çok sevdim. Manzarası da güzel, değdiğime değdi. Arkadaşlarımı da buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rize'den gelen Asya Fener de ilk defa geldiği Zigana Dağını çok beğendiğini belirterek, "Bugün kartopu oynadık, kızakla kaydık. Tatilin zevkini burada çıkardım. Yine gelmek isterim" diye konuştu.

Bir başka öğrenci Mustafa Berat Ergin ise karne tatili sürecinde 3-4 kez geldiği Zigana'yı çok sevdiğini belirterek, "Burası çok kar alan bir yer. Kar yağınca çok eğlenceli şekilde kayılıyor. Kartopu da oynuyoruz. Yemekleri de çok lezzetli, manzarası da çok güzel" dedi.

Tesis işletmecilerinden Mustafa Eroğlu da yarıyıl tatilinin başlamasıyla kar yağışının da yoğunlaştığını ve sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Biraz geç başladık ama güzel bir karne tatili sezonu geçirdik. Yerli ve yabancı olmak üzere 2 haftalık tatil boyunca 43 bin civarı ziyaretçi ağırladık tesisimizde. Konaklamalarımız da yüzde 85 civarı dolulukla geçti. Bungalovlarımız da aynı şekilde aktif haldeydi. Restoranımız olsun, kafeteryamız olsun güzel bir hizmet vererek gelen misafirleri 7'den 70'e memnun ettik" diye konuştu.

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde aktivite olarak kar motoru turları, dev salıncak, kayak ekipmanları başta olmak üzere gelen misafirlere her türlü hizmeti sunduklarını kaydeden Eroğlu, "Karne tatili döneminde gelenler ağırlıklı çocuk olduğu için kızaklara talep çok oldu. Aynı zamanda yabancı turistin de Şubat tatiline denk gelmesi nedeniyle Arap turist de bayağı vardı. Toplam 43 bin kişinin 15 bin civarı Arap turistlerdi" ifadelerini kullandı.