Ziraat Bankası'nın hatasıyla mağdur olan yaşlı adam: 'Herkes benden şüphelendi' - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ziraat Bankası'nın hatasıyla mağdur olan yaşlı adam: 'Herkes benden şüphelendi'

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki F.B. ile 75 yaşındaki Z.B. çifti, Ziraat Bankası'nın ilginç bir hatası nedeniyle az kalsın boşanıyordu. Bankamatikten eşinin hesabına ait ekstre alan kadın, gece yanında olan eşinin kartında birden çok işlem yapıldığını görünce aldatıldığını düşünüp boşanmaya kalktı. İlginç olayın, bankanın hafta sonu yapılan işlemleri Pazartesi günü yapılmış gibi kaydetmesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

14.03.2024 19:04  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankası'nın mağdur ettiği yaşlı adam: "Herkes benden şüphelendi"

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki F.B. ile 75 yaşındaki Z.B. çifti, Ziraat Bankası'nın ilginç bir hatası nedeniyle az kalsın boşanıyordu. Bankamatikten eşinin hesabına ait ekstre alan kadın, gece yanında olan eşinin kartında birden çok işlem yapıldığını görünce aldatıldığını düşünüp boşanmaya kalktı. İlginç olayın, bankanın hafta sonu yapılan işlemleri Pazartesi günü yapılmış gibi kaydetmesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da yaşayan 77 yaşındaki F.B. isimli kişi, bir işi dolayısıyla il dışında çıktı. Yaklaşık bir hafta il dışında kaldıktan sonra 10 Mart Pazar günü Aydın'daki kızın evinin bıraktığı eşinin yanına gelen yaşlı adam bir gün boyunca evden dışarı çıkmadı. Ertesi gün eşinin kartından para çekmek için bankamatiğe giden Z.B. isimli kadın ise 24 saattir yanında olmasına rağmen eşinin hesabından o gece alışveriş yapılıp para çekme ve yatırma işlemleri görünce aldatıldığından şüphelenip, aile meclisini toplayarak boşanma kararını açıkladı.

Bunun üzerine şaşkına dönen yaşlı adam, 77 yaşından sonra böyle bir durum ile itham edilmenin çok kötü olduğunu belirterek, hesaplarının evlatları tarafından incelenmesini istedi.

"Ziraat Bankası'nın hatası çıktı"

Çocukları tarafından dijital bankacılık sistemine girilerek yapılan incelemede bankamatikten alınan hesap ekstresinde hafta sonu yapılan işlemlerinin tamamının pazartesi günü yapılmış gibi işlendiği görüldü. Durumun bir 'pardon' ile geçiştirilemeyecek kadar sıkıntılı olduğunu belirten F.B. isimli mağdur şahıs, "Bankamatikten para çekip yatırıyorduk. Bankamatikten döküm alındığında, yapılan harcama, çekilen para, yatırılan para hep aynı tarih. Ben evde olmama rağmen tüm işlemler aynı tarihte olunca herkes benden şüphelendi. Neyin nesi nedir bu, sen ne yaptın? Kime para verdin? Meselesi ortalığı karıştırdı. Bir sürü olay oldu. Biz de merak ettik. Ancak ben müteessir duruma düştüm. Damat dahil herkes benden şüphelendi. Bir sürü problem oldu. Çok büyük bir para değil ama neden böyle olsun. Üstüne üslük ben ayın 11'inde evden ayrılmadığım halde işlemler o gün yapılmış görünüyor. Herkes şüphelendi, sorunu internet bankacılığından doğru ekstreyi alarak kendimi temize çıkarmaya çalıştım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ziraat Bankası, İncirliova, Aydın, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ziraat Bankası'nın hatasıyla mağdur olan yaşlı adam: 'Herkes benden şüphelendi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    04 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Mengen-Yeniçağa yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılırken, diğer şeritlerden ulaşım devam ediyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nda ise Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda Uluburun Tüneli'nde yapılan bakım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanacak. Diğer yollarda da çelik ağ, yapım çalışmaları ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

  • Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı
    04 Mar Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı

    Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonucunda, kişilerde sosyal ağ kullanımından uzaklaşmaya yönelik işaretler tespit edildi. Araştırma neticesinde illerin sosyal ağ yorgunluğu açıklandı. En az sosyal ağ yorgunluğu yaşayan şehir Erzincan.

  • Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı
    04 Mar Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı

    Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

  • Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek
    04 Mar Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek

    31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce adaylarını çekeceği öne sürüldü. Kulis bilgisi büyük ses getirirken Yeniden Refah'tan iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:08 Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 19:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Bankası'nın hatasıyla mağdur olan yaşlı adam: 'Herkes benden şüphelendi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement