Ziraat Bankası'nın hatasıyla mağdur olan yaşlı adam: 'Herkes benden şüphelendi'

Ziraat Bankası'nın mağdur ettiği yaşlı adam: "Herkes benden şüphelendi"
AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki F.B. ile 75 yaşındaki Z.B. çifti, Ziraat Bankası'nın ilginç bir hatası nedeniyle az kalsın boşanıyordu. Bankamatikten eşinin hesabına ait ekstre alan kadın, gece yanında olan eşinin kartında birden çok işlem yapıldığını görünce aldatıldığını düşünüp boşanmaya kalktı. İlginç olayın, bankanın hafta sonu yapılan işlemleri Pazartesi günü yapılmış gibi kaydetmesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da yaşayan 77 yaşındaki F.B. isimli kişi, bir işi dolayısıyla il dışında çıktı. Yaklaşık bir hafta il dışında kaldıktan sonra 10 Mart Pazar günü Aydın'daki kızın evinin bıraktığı eşinin yanına gelen yaşlı adam bir gün boyunca evden dışarı çıkmadı. Ertesi gün eşinin kartından para çekmek için bankamatiğe giden Z.B. isimli kadın ise 24 saattir yanında olmasına rağmen eşinin hesabından o gece alışveriş yapılıp para çekme ve yatırma işlemleri görünce aldatıldığından şüphelenip, aile meclisini toplayarak boşanma kararını açıkladı.
Bunun üzerine şaşkına dönen yaşlı adam, 77 yaşından sonra böyle bir durum ile itham edilmenin çok kötü olduğunu belirterek, hesaplarının evlatları tarafından incelenmesini istedi.
"Ziraat Bankası'nın hatası çıktı"
Çocukları tarafından dijital bankacılık sistemine girilerek yapılan incelemede bankamatikten alınan hesap ekstresinde hafta sonu yapılan işlemlerinin tamamının pazartesi günü yapılmış gibi işlendiği görüldü. Durumun bir 'pardon' ile geçiştirilemeyecek kadar sıkıntılı olduğunu belirten F.B. isimli mağdur şahıs, "Bankamatikten para çekip yatırıyorduk. Bankamatikten döküm alındığında, yapılan harcama, çekilen para, yatırılan para hep aynı tarih. Ben evde olmama rağmen tüm işlemler aynı tarihte olunca herkes benden şüphelendi. Neyin nesi nedir bu, sen ne yaptın? Kime para verdin? Meselesi ortalığı karıştırdı. Bir sürü olay oldu. Biz de merak ettik. Ancak ben müteessir duruma düştüm. Damat dahil herkes benden şüphelendi. Bir sürü problem oldu. Çok büyük bir para değil ama neden böyle olsun. Üstüne üslük ben ayın 11'inde evden ayrılmadığım halde işlemler o gün yapılmış görünüyor. Herkes şüphelendi, sorunu internet bankacılığından doğru ekstreyi alarak kendimi temize çıkarmaya çalıştım" diye konuştu.
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