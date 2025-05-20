1. Buca Kitap Günleri Kitapseverleri Bekliyor

(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1. Buca Kitap Günleri kitapseverlerin büyük ilgisini görüyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Hasanağa Bahçesi'nde 25 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlikte birbirinden değerli isimleri konuk edeceklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı Buca Kitap Günleri'ne bekliyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilen 1. Buca Kitap Günleri, 7'den 70'e kitap kurtlarını ağırlıyor. Sevilen yazarların konuk olduğu etkinlik kapsamında, imza günleri, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri yapılacak. Etkinliğin onur konuğu olan 1980 kuşağının toplumcu şairi Şükrü Erbaş, 23 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de şiir dinletisi ile İzmirlilerle buluşacak. Etkinlik çerçevesinde ayrıca 24 Mayıs Cumartesi günü Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, etkinliğe gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kelimelerin izinde büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Binlerce gencin yaşadığı Buca'mızda bu etkinliğin yaşama geçiyor olmasının öğrenci arkadaşlarımız için de çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Buca Kitap Günleri'ne bekliyoruz."

Etkinlik takvimi internet sitesinde

Tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, yazar ve tarihçi Sinan Meydan, gazeteci Ozan Gündoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ceyhun Güler, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TV programcısı Gözde Şeker, yerel basının güçlü isimlerinden Ümit Kartal, Pelin Batu, Mısra Öz ve Meryem Göktepe, yazar, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı gibi isimlerin de yer aldığı etkinlik takvimine, https://www.buca.bel.tr/tr/etkinlikler/1-buca-kitap-gunleri adresinden ulaşabileceği belirtildi.