1. Engelsiz Ankara Festivali'nde Engelli Bireylerin Yeteneği Sergilendi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelliler Meclisi koordinasyonunda düzenlenen 1. Engelsiz Ankara Festivali etkinliğinde sahneledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelliler Haftası kapsamında Ankara Kent Konseyi (AKK) Engelliler Meclisi koordinasyonunda düzenlenen "1. Engelsiz Ankara Festivali" etkinliğine katıldı. Ankara Kent Konseyi ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliği ile düzenlenen 23. SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği, Ankara Kent Konseyi etkinlik alanında gerçekleşti. SERÇEV'in serebral palsili çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği şenliğe, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Devlet Eski Bakanı Hasan Gemici, sivil toplum AKK bileşenleri, Çankaya, Akyurt, Kazan, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ ve Mamak belediyelerinin temsilcileri, siyasiler, engelli bireyler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Programda engellilik alanında farkındalık yaratmayı ve çocuklar ile gençlerin toplumsal yaşamda eşit şekilde yer almalarını teşvik etmek amaçlandı.

Hem çalıp hem söylediler

Belediyelerin engelsiz yaşam merkezi kursiyerlerinin oluşturduğu müzik ve folklor gösterileriyle eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri de sahne aldı. "Çayda Çıra" folklor gösterisi ile izleyicilerin beğenisini kazanan kursiyerler, solo performanslarıyla da uzun süre alkışlandı. Eğitmenleri eşliğinde piyanoda farklı tarz şarkıları yorumlayan kursiyerler Ali Özgür, Mert Korkmaz ve Ege Akpoyraz dinleyicilerden tam not aldı. Son olarak Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin velilerinden ve öğretmenlerinden oluşan koro da bir dinleti sundu. "Kağızman'a Ismarladım", "Çayır Çimen Geze Geze" ve "Kızılcıklar Oldu Mu" parçalarını hem çalıp hem söyleyen ekip, performansıyla göz doldurdu.