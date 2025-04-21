1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Coşkuyla Tamamlandı

1\'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Coşkuyla Tamamlandı

Şile Belediyesi'nin düzenlediği 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleşti. Çocukların yazıp yönettiği kısa filmler izleyiciyle buluştu ve etkinlikte birçok özel aktivite yer aldı.

21.04.2025 13:59  Güncelleme: 15:06
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(İSTANBUL) - Şile Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla sona eriyor. Çocukların kendi senaryolarını yazıp yönettikleri kısa filmler izleyiciyle buluşacak.

Şile Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla sona eriyor. Çocukların kendi senaryolarını yazıp yönettikleri kısa filmler izleyiciyle buluşacak. 23 Nisan günü, sabah saatlerinden itibaren ilçede çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek. Program, Şile Belediyesi Müzik Okulu Korosu'nun konseriyle başlayacak. Gün boyu; spor müsabakaları, zumba yarışmaları, yaratıcı drama, yüz boyama, resim, tarih ve kimya atölyeleri gibi pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak. Şenlik coşkusu, kortej yürüyüşüyle ilçenin tamamına yayılacak.

Aynı günün akşamında, 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği kapsamında açık hava ödül töreni düzenlenecek. Üsküdar Caddesi'ndeki törende, finalist çocuk yönetmenlerin kısa filmleri yeniden izleyiciyle buluşacak. Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın üstleneceği törende jüri değerlendirmeleri sonrasında kazanan filmler açıklanacak.

Kazananlara Gümüş Fener Ödülü ile birlikte; birinciye profesyonel çekim ekipmanları seti, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncüye iPad ve tüm finalistlere ise özel sürpriz ödüller takdim edilecek.

Çocuklar anlatıyor, kameralar onların dünyasına dönüyor

Şile Belediyesi'nin çocukların sanata erişimini desteklemek ve sinema yoluyla ifade özgürlüklerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği şenlik, 9-14 yaş arasındaki çocukların kendi bakış açılarını perdeye taşıdığı kısa filmlerden oluşuyor. Tema sınırlaması olmaksızın 2 ila 5 dakika uzunluğundaki filmler, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini ve dünyayı algılayış biçimlerini yansıtıyor.

Şenliğin fikir öncülüğünü ve komite başkanlığını sanatçı Menderes Samancılar yürütürken, organizasyon, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın çocukların kültür-sanatla buluşmasına yönelik vizyonu doğrultusunda hazırlandı.

Sinema atölyeleriyle başlayan yolculuk

Şenlik yalnızca bir yarışma olmanın ötesine geçerek çocuklara kapsamlı bir eğitim süreci sundu. 15 Mart'ta İBB Şile Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde çocuklar; Görkem Yeltan ile senaryo yazımı, Hakan Haksun ile set süreci, Başak Sayan ile tema belirleme, Gökhan Atılmış ile çekim teknikleri, Onur Tuna ile oyunculuk üzerine eğitim aldı. Atölyelerin açılış konuşmasını ise Menderes Samancılar gerçekleştirdi.

Gala gecesi 20 Nisan'da yapıldı

Finale kalan filmler, 20 Nisan Pazar akşamı İBB Şile Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde ilk kez gösterildi. Gala gecesinde jüri tarafından belirlenen 10 film sinemaseverlerle buluştu. Jüri başkanlığını sanatçı Suavi üstlenirken kurulda; yönetmen Kıvanç Sezer, yapımcı Timur Savcı, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, oyuncu-yazar Görkem Yeltan, yönetmen-senarist Hakan Haksun ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış yer aldı.

Etkinliğe; Selin Şekerci, Bülent Şakrak, Başak Sayan, opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, besteci Cem Öget ve grafik tasarımcı Gürcan Kurt gibi sanat camiasının pek çok tanınmış ismi de katılarak destek verdi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: "Bu şenlik kültürel bir imza"

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, şenliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şile Belediyesi olarak çocuklarımızın sanatla kurduğu bağı güçlendirmeyi, onların seslerini duyurabilecekleri alanlar açmayı önemsiyoruz. Sinema yoluyla duygularını, fikirlerini ve hayallerini perdeye taşıyan çocuklarımız, bize umut ve ilham veriyor. Bu şenlik, yalnızca bir etkinlik değil; dünya çapında öncü bir uygulama olarak geleceğe atılmış güçlü bir kültürel imzadır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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