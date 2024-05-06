1 Mayıs gösterilerine ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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1 Mayıs gösterilerine ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 Mayıs gösterilerine ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilere karıştığı belirlenen 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gösterilerde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

06.05.2024 12:51
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen ve kent genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Olay

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs gösterilerine ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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