1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltına alınanlara devam ediliyor - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltına alınanlara devam ediliyor

1 Mayıs\'ta Taksim\'de gözaltına alınanlara devam ediliyor

Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere yönelik gözaltılar devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi ve Çağdaş Hukukçular Derneği, bu sabah yeni ev baskınlarıyla gözaltına alınanların olduğunu duyurdu. Tutuklananların serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

21.05.2024 09:00
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(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına da dayanarak 1 MayısTaksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik gözaltılar devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi, bu sabah yeni ev baskınlarıyla gözaltına alınanlar olduğunu duyurdu. Şimdiye kadar gözaltına alınanlardan 50'si tutuklanmışt

Çağdaş Hukukçular Derneği,  bu sabah gözaltına alınanların sayısının 15 olduğunu açıkladı. Yeni gözaltılara ilişkin Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF'li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Taksim Meydanı'nı kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız. 1 Mayıs'tan, Taksim'den, arkadaşlarımızdan vazgeçmiyoruz" denildi.

Tutuklananlar serbest bırakılması için çağrı yapıldı

1 Mayıs'tan bu yana çok sayıda kişi polis operasyonlarında gözaltına alınmış, bunlardan 50'si değişik suçlamalarla tutuklanmıştı. 100'ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı da dün 1 Mayıs'ta tutuklananların serbest bırakılması için imza verip çağrı yapmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltına alınanlara devam ediliyor - Son Dakika

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