1 Mayıs'ta Emekçiler Kutlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, alın teriyle helal kazanç sağlayan tüm çalışanların gününü kutladı.

Vali Sezer mesajında, Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, 2008 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildiğini ve 22 Nisan 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşarak resmi tatil ilan edildiğini anımsattı.

Emek kavramının her zaman en yüce değer olduğunu vurgulayan Sezer, "Ülkemizin her köşesinde, her alanda çalışan emekçilerimizin refahı, huzuru ve güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlendiği bu özel günün; toplumsal barışa, kardeşliğe ve daha aydınlık yarınlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplumsal huzurun işçilerin refaha erişmesiyle sağlanacağını belirten Sezer, "Dayanışmanın güzellikleri, yardımlaşmanın ayrıcalıkları ve kardeşlik bağlarının vazgeçilmezliği, işçilerimizin destekleriyle güçlenecek, toplumsal huzur işçilerimizin refaha ermesi ile sağlanacaktır. Devletimiz, çalışanlarımız ve sendikalarımızın iş birliği ile yürütülen çalışmalar ülkemizi daha ileriye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sezer, 1 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde bayram havasında geçeceğine inanarak, işçi, memur başta olmak üzere bütün çalışanların Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.