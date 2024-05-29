1 Mayıs\'ta Taksim\'de gözaltına alınanlara hapis cezası istendi

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(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına da dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan 77 kişiden 30'u hakkında 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklananlardan 30'u hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, 30 tutuklu hakkında; "kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" suçlamasıyla 8 aydan 4 buçuk yıla kadar, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 8 aydan 4 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla da 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.