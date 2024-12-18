1 TL'nin Maliyeti 3 TL'yi Geçti! - Son Dakika
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1 TL'nin Maliyeti 3 TL'yi Geçti!

CHP'li Deniz Demir, artan döviz nedeniyle madeni para maliyetlerinin yükseldiğini açıkladı.

18.12.2024 09:52
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Artan döviz, metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL'nin maliyeti 3 TL'yi geçti" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, madeni paraların basımı için kullanılan madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin yükseldiğine dikkat çekti. Demir, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı. 1 TL'lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL'nin maliyeti 3 TL'yi geçti. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler. Ekmeğin 15 liraya yaklaştığı yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1 TL'nin Maliyeti 3 TL'yi Geçti! - Son Dakika

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