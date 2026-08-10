10 Ağustos: Demokrasi Tarihinde Dönüm Noktası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos 2014'ün, Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"10 Ağustos 2014... Türkiye, Cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçti. Milli iradenin sandıkta tecelli ettiği bu tarihi günde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğrudan aziz milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 10 Ağustos, Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır. Milletimizin iradesi en güçlü teminatımız olmaya devam edecektir."