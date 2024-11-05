10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 210 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı

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Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 210 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen fuarı, yüzlerinin akıyla tamamladıklarını kaydetti.

Er, fuara 120 yayınevi ve 247 yazarın katıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"210 bini aşkın vatandaşımız kültür şölenimize ortak oldu. 150 okuldan 30 bini aşkın öğrencimizi otobüslerimizle fuarımıza taşıyarak kitabın aydınlık dünyasıyla buluşturduk. 150 okulumuzda yazar-öğrenci buluşması yaptık. Yine fuar alanımızda, okullarımızda ve STK'lerimizde 52 söyleşi gerçekleştirdik. Kitap fuarı Malatya'mıza iyi geldi, daralan gönüllerimize bir nefes oldu, yarınlara dair umudumuzu artırdı."

Bugünden itibaren paydaşlarla fuara ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme yapacaklarını aktaran Er, "Eksikliklerimizi not edecek ve daha kapsamlı, daha zengin, daha dolu fuarlar için kollarımızı sıvayacağız. İnşallah el birliğiyle Malatya'mıza yaraşır, daha nice fuarlarla, Malatya'mızı fuarlar şehri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sami Er, fuara katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.