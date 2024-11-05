10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 210 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 210 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı

Malatya'da düzenlenen 10. fuar, 120 yayınevi ve 247 yazarla 210 bini aşkın ziyaretçi çekti.

05.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 210 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen fuarı, yüzlerinin akıyla tamamladıklarını kaydetti.

Er, fuara 120 yayınevi ve 247 yazarın katıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"210 bini aşkın vatandaşımız kültür şölenimize ortak oldu. 150 okuldan 30 bini aşkın öğrencimizi otobüslerimizle fuarımıza taşıyarak kitabın aydınlık dünyasıyla buluşturduk. 150 okulumuzda yazar-öğrenci buluşması yaptık. Yine fuar alanımızda, okullarımızda ve STK'lerimizde 52 söyleşi gerçekleştirdik. Kitap fuarı Malatya'mıza iyi geldi, daralan gönüllerimize bir nefes oldu, yarınlara dair umudumuzu artırdı."

Bugünden itibaren paydaşlarla fuara ilişkin geniş kapsamlı değerlendirme yapacaklarını aktaran Er, "Eksikliklerimizi not edecek ve daha kapsamlı, daha zengin, daha dolu fuarlar için kollarımızı sıvayacağız. İnşallah el birliğiyle Malatya'mıza yaraşır, daha nice fuarlarla, Malatya'mızı fuarlar şehri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sami Er, fuara katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Malatya Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, malatya, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 210 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:13:55. #1.11#
SON DAKİKA: 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 210 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.