10 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Sinop merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında, "Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sinop dahil 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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