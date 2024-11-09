10 Kasım Anma Günü İçin Bazı Yollar Kapalı Olacak - Son Dakika
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10 Kasım Anma Günü İçin Bazı Yollar Kapalı Olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 9 Kasım saat 21.00'den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi ve diğer bazı yollar kapanacak. Ayrıca, 10 Kasım tarihinde Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi çevresinde düzenlenen anma koşusu dolayısıyla çeşitli cadde ve sokaklar da çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

09.11.2024 12:17
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle 10 Kasım'da Anıtkabir'de düzenlenecek programla ilgili ihtiyaç duyulması halinde 9 Kasım saat 21.00'den itibaren kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlayan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak. Ayrıca, 10 Kasım 2024'te Etimesgut ilçesinin Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi çevresinde düzenlenecek olan 10 Kasım Ata'yı Anma Koşusu etkinliği ile ilgili saat 6.00'dan etkinlik sona erene kadar, Selçuklular Caddesi, 1419. Cadde, Osmanbey Caddesi, 2663. Sokak, 1408. Sokak ve Şehit Mehmet Çavuş Caddesi ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 10 Kasım Anma Günü İçin Bazı Yollar Kapalı Olacak - Son Dakika

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