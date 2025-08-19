10. Konya Bilim Festivali 21 Ağustos'ta kapılarını açacak - Son Dakika
10. Konya Bilim Festivali 21 Ağustos'ta kapılarını açacak

19.08.2025 13:44
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali, 21-24 Ağustos'ta bilim tutkunlarını bir araya getirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan TÜBİTAK destekli Konya Bilim Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamak için yılın her döneminde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Konya Bilim Festivali'nin her yıl büyüyerek devam etmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Altay, şunları kaydetti:

"Konya Bilim Festivali'nde bu yılki temamızı 'Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet' olarak belirledik. 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin yer aldığı zengin içeriklerle dolu bir festival bilim tutkunlarıyla buluşacak. Konya'dan ve çevre illerden çok yoğun katılımın olmasını beklediğimiz BilimFest ile bilimsel farkındalığı artırmayı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir köşesinden bilim meraklılarını Konya'mıza, Konya Bilim Merkezi'mize bekliyoruz."

Altay, BilimFest'te ayrıca iş dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan ulusal ve uluslararası paydaşlar ile TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önemli milli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının yer alacağını, milli savunma araçları, insansız hava araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerin meraklılarıyla buluşacağını da ifade etti.

Konya Bilim Merkezi'nin 100 bin metrekarelik alanında 21-22-23-24 Ağustos'ta 16.00-23.00 saatlerinde gerçekleştirecek festival için detaylı bilgiye bilimfest.com adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

