10 Suç Örgütüne Operasyon: 73 Gözaltı

16.03.2026 15:45
İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonda 73 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 73 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 2,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 73 zanlının yakalandığı, 34 şüphelinin tutuklandığı, 35'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelilerin, Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da 'nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık' suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konuldu. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Advertisement
