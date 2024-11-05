10 Yaşındaki Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaykayıyla evinin karşısındaki oyun parkına giden 10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçarak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan S, olayda hayatını kaybeden Yusuf Çakır'ın annesi Satı Çakır ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, minibüs tarzı servis aracı kullandığını ve okullar açılacağı için servis güzergah çalışması yapmak üzere olay yerine gittiğini anlattı.

Yanında serviste rehberlik yapan kişinin bulunduğunu aktaran sanık, "Sokağa eczanenin olduğu taraftan girdim, girdiğimde yolun bittiği gördüm. Karşısı cuma pazarıydı. Sonra durdum yol bitti sağıma soluma baktım, sağıma doğru öne hareket ederken aracın sağ arka tekerinin bir taş veya tümsekten geçtiğini fark ettim. Aynaya baktığımda yerde bir çocuğun yattığını gördüm. El frenini çekip çocuğun yanına gittim, kanlar içindeydi, yanında kaykay vardı. O halde çocuğu görünce panikledim ve olay yerinden ayrıldım. Ben şok halindeydim, olay yerinde sesler duydum panikledim kaçtım. Şok halinde olduğum için 112'yi aramadım." diye konuştu.

Çocuğu hiç görmediğini ve suçsuz olduğunu ileri süren sanık, "Tahminime göre ben durduğumda ölen çocuk kaykay ile arabanın altına girmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Müşteki Satı Çakır ise kazadan 5 dakika önce oğlu Yusuf'u 4-5 arkadaşı ile Yürekli Sokak'ta gördüğünü anlattı.

Bu sırada kendi kardeşinin de kapıda olduğunu dile getiren Çakır, "Sanığın savunmasında belirttiği Yürekli Sokak'tan geçtiği şeklindeki savunma doğru değildir. Olay tarihinde bizim sokakta hiç bir araba inmedi. Ben yaşanan kazayı görmedim. Benim çocuğumun öldüğü sokak, 232'inci Sokak'tı." dedi.

Çakır, sanığın olaydan sonra inip bakmadığını belirterek, "Hiç bir şekilde durmamıştır. kaza yerinde fren izi de yoktur. sanığın indiğini iddia ettiği sokak belki Çamlık Sokak olabilir. Sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim." diye konuştu.

Tanıkları dinleyen mahkeme hakimi, olay yerinde bilirkişi tarafından keşif yapılmasına ve sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yunuseli Mahallesi'nde 8 Eylül'de akşam saatlerinde kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Özcan S. idaresindeki 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptıktan sonra kaçmış, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan sürücünün Özcan S. olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.